صباح العربية: بالكوميديا والغناء أستاذ أردني يشرح اللغة العربية

اعتمد أستاذ اللغة العربية الأردني معمر القريوتي أسلوبا مميزا في التعليم، فمن خلال الغناء والتمثيل والمسابقات يشرح المادة معتمدا على روح الفكاهة والتواصل مع الطلاب، دون اللجوء للسبورة والطبشور.

أسلوب غير تقليدي في التعليم زاد من حب الطلاب لحصته المدرسية، التي كسرت الحاجز المألوف في التعليم.

المتنبي حاضر .. وعلى وقع قصيدته يضرب الدف وتطرب الآذان .. حضور استثنائي في حصة مدرسية غير تقليدية.

ساعة هي الأروع بالنسبة لطلاب أستاذ اللغة العربية معمر القريوتي، فيها تبدأ مغامرة جديدة في اكتشاف قواعد اللغة، من خلال الغناء والتمثيل والمسابقات قبل أن تكون فرضا من فروض النجاح.

يوثق الأستاذ معمر لحظات المتعة مع طلابه بتسجيلها على جهازه الخاص، لحظات لا يحتاج فيها معمر للسبورة والطبشور متمردا على أسلوب التعليم التقليدي وكاسرا حاجز الملل، فكما يقول للمعلم في تعليمه مذاهب بصوته الجميل وأسلوبه المقنع، يمضي معمر مسيرته في التعليم عله يترك بصمة في ذاكرة جيل ما عادت لغته العربية تخضع لقواعد التعليم.