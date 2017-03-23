صباح العربية: كيف تختارين عبايات السهرات والأعراس

تستوحي المصممة الإماراتية شهد عباءاتها من آخر صيحات الموضة العالمية من أجل تطوير العباءة لتلائم جميع السيدات اللاتي يعشن في الخليج من جنسيات وأعراق مختلفة.

فلم يعد لبس العباءة مقتصرا على المرأة الخليجية، وبعد أن أصبحت العباءة جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، راعت المصممة اختيار الأقمشة التي تناسب الأجواء الحارة عامة، نتعرف عليها مع مصممة العباءات شهد شريف.