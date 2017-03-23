صباح العربية: مصابون بمتلازمة داون ينشرون الفرح في #القاهرة

قدمت فرقة هورا السويسرية، عرضا في مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة في القاهرة، تزامنا مع اليوم العالمي لمتلازمة داون.

جميع أعضاء الفرقة من ذوي متلازمة داون، وهدفهم نشر التفاؤل والطاقة لدى جمهورهم.

هذه الفتاة هي إحدى أفراد فرقة هورا السويسرية .. الفرقة الاستعراضية الاحترافية هذه .. جميع أعضاؤها من ذوي متلازمة داون..

إلا أنهم يتابعون على نحو مبهج بسط أجنحتهم الفنية، وينشرون تفاؤلا وطاقة لا حدود لها بين الجمهور.

مهرجان دي-كاف في القاهرة استضاف "هورا" مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة في نسخته السادسة.

يأتي هذا العرض تزامنا مع اليوم العالمي لمتلازمة داون، فجاء بهدف نشر الوعي وتثقيف المصريين وتقديم الإلهام للشباب المصري الذي يعاني منها.

فهذا العرض الذي نشاهده لا يلقي الضوء على موضوع فحسب، بل يحتفي بالقدرات اللامحدودة لعزيمة الإنسان.