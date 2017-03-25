أين تكمن العقدة في جولة جنيف الحالية؟

مغادرة دي ميستورا لموقع سيكون لها تاثير على جولة التفاوض الجارية الآن والتي ما تزال ترواح مكانها لتعنت النظام على ضرورة بحث الارهاب قبل اي ملف اخر بينما ترى المعارضة ان النظام يواصل الهرب من بحث ملفات

الانتقال السياسي المطروح على الطاولة

الى ذلك اوفدت روسيا وفد رفيع المستورى للمشاركة في جنيف لاعطاء المفاوضات زخما كما اعلنت موسكو