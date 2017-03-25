كيف تعامل طيران الإمارات مع حظر الأجهزة الالكترونية على رحلات أميركا

مطار دبي الدولي بدأ تطبيق منع استخدام اجهزة الكمبيوتر المحمول واللوائح الالكترونية على متن الرحلات المتوجهة الى الولايات المتحدة والذي يشمل سبع دول عربية وتركيا.

بدء تطبيق القرار يصادف خلال بداية عطلة الربيع المتوقع ان تشهد اكتظاظا في هذا المطار الذي يستقبل اكبر عدد من المسافرين في العالم.