مسؤول سعودي يسرد تفاصيل ما قبل #عاصفة_الحزم

يكشف السفير السعودي في اليمن محمد سعيد الجابر تفاصيل الأيام الأخيرة التي سبقت عاصفة الحزم، ويتناول في مقابلة خاصة قيادته عملية إجلاء الدبلوماسيين والإعلاميين من عدن قبل اقتحام الميليشيات.

تبث المقابلة يوم الاثنين عند السابعة مساءاً بتوقيت السعودية، الرابعة مساءاً بتوقيت غرينتش.