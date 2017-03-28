"سوق.كوم" توافق على عرض الاستحواذ من "أمازون"

نجحت مجموعة "امازون" العالمية العملاقة في التوصل الى اتفاق لشراء "سوق.كوم"، أكبر موقع لتجارة التجزئة عبر الانترنت في الشرق الاوسط، لتوسع بذلك دائرة انتشارها في المنطقة والعالم.

وجرى الكشف عن الاتفاق في بيان مشترك اليوم ، بعد يوم من اعلان مجموعة "اعمار مولز" الاماراتية العملاقة انها تقدمت بعرض بقيمة 800 مليون دولار لشراء "سوق.كوم".

