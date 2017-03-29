المعارضة: التقدم في جنيف نظري فقط

قال كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية بجنيف إن العملية السياسية متوقفة ، متهما النظام بعدم الانخراط الجِدي في المفاوضات،

صبرة اعتبر ان التقدمَ الذي تمت الاشارة اليه أمس لا يتعلق بالعملية السياسية بل بمضمون المباحثات التي تطرقت في العمق الى الاجراءات الدستورية المنظِمة للمرحلة الانتقالية والاعلانِ الدستوري المؤقت وصلاحيةِ اصداره من هيئةِ الحكم الانتقالي

