في قمة عمان .. رفض عربي قاطع للتدخلات الإيرانية

اختتم القادة العرب اعمال قمتهم الثامنة والعشرين باعلان عمان الذي شدد على ضرورة التصدي للتدخلات الإيرانية في دول المنطقة.

القمة التي حظيت بحضور لافت من جانب القادة العرب , ركزت على بحث موضوع الارهاب والتضامن العربي اضافة إلى التحديات التي تواجه الدول العربية لا سيما ملف الارهاب. القمة اعادت الدعوة لاطلاق مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين واكدت على رفض تدخلات إيران في دول المنطقة حسبما جاء في البيان الختامي.

