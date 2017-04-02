صباح العربية: مراكز تنفيذ أحكام الحضانات في السعودية

في خطوة إيجابية وضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني، أقرت وزارة العدل السعودية إنشاء مراكز مهيأة لتنفيذ أحكام الحضانة بدلا من أقسام الشرطة.

ويهدف القرار إلى توفير مكان مهيأ أمنيا ونفسيا، ليلتقي الأب والأم بأبنائهما في جو أسري مريح، ومن شأن هذه المراكز أن تسهل عملية زيارة الوالدين في حال عدم اتفاقهما على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة.