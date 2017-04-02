كرة قدم ..اللاعبون كلاب!

أظهر تسجيل ترويجي مصور لمباراة هزلية في كرة القدم بين ناديين متنافسين في براغ، حيث كان اللاعبون عبارة عن كلاب البولدوغ الفرنسية، وهي ترتدي قمصان الفريقين وتتبارى فيما بينها داخل الملعب.

التسجيل جذب اهتمام الكثيرين على شبكة الإنترنت قامت بتصويره منظمة تشيكية توفر الملاجئ لكلاب البولدوغ الفرنسية التي تعاني من عجز وتقدمها لمن يرغب في رعايتها. وفي المباراة الهزلية الخاصة التي جرت بين الكلاب، تغلب فريق سلافيا على فريق سبارتا بأربعة أهداف لهدف

