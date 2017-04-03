تفاعلكم: بكل اللغات انفجارُ مترو سان بطرسبورغ يتسيّد فيسبوك وتويتر

خلال ثوان من وقوعه, هز الانفجار الذي ضرب مترو سان بطرسبورغ في روسيا مواقع التواصل..

فعلى توتير، تسيّد الانفجارُ قائمةَ الأكثر ِ تداولا.. فبنظرةٍ سريعة

سنجد اسمَ روسيا واسمَ المدينة متداوَلين بأكثرَ من لغة.. كما تفاعل تويتر مع الحادثة وفتح خاصية البث المباشر من مكان التفجير.وبدأ الناس هاشتاقا بعنوان "صلوا من أجل سان بطرسبورغ" في لفتة للتاكيد على التضامن، وعلى فيسبوك فعّلت الشركة ُخاصية َالتحقق من السلامة للموجودين في روسيا .

وكانت معلومات اولية افادت بسقوط عشرة قتلى على الأقل وإصابة العشرات إثر تفجير عبوتين ناسفتين في مترو سان بطرسبورغ.. نتابع مشاهد من فيديو نشر على تويتر، ووثق لحظة وقوع الانفجار..

