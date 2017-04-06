صباح العربية: كيف تزينين مائدة الطعام؟

بالإضافة إلى أنواع الأكلات ورائحتها الذكية، تبقى زينة الطاولات أثناء الحفلات من الضروريات التي تفتح شهية الضيوف وتثير إعجابهم.

ولا داعي لهذه الزينة أن تكون مكلفة وباهظة الثمن لتؤدي الغرض، فأفكار بسيطة وغير مكلفة من شأنها أن تجعل المائدة أنيقة وجذابة، ومنها تنسيقات وسط الطاولة.

مهيرة عبد العزيز وعمر النشوان يصنعان تنسيقات الطاولة مع منسقة الأعراس والمناسبات مايا طوبيا.