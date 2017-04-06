صباح العربية: مضاد حيوي يحارب الأفكار السلبية

كشف علماء بريطانيون وسويسريون خلال بحث جديد عن مضاد حيوي يمكنه أن يعطل تكون الأفكار السلبية والمخاوف في المخ.

وقد يكون هذا المضاد الحيوي مفيدا في علاج ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة والوقاية منه، حيث إن المضاد يوقف بروتينات معينة ويمنعها من دخول الخلايا العصبية، مما يقلل تكون المخاوف في المخ.

الدكتورة داليا ناجي اختصاصية الأمراض النفسية والعصبية تطلع مهيرة عبد العزيز وعمر النشوان على هذا الاختراق الطبي.