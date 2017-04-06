صباح العربية: من هو الصوت خلف "كابتن ماجد" و "ماوكلي"؟

أجيال عدة كبرت على شارات كارتون ماوكلي والكابتن ماجد والمحقق كونان وغيرها، فتحولت هذه الشارات إلى أغان طبعت في ذاكرة الملايين من أطفال العالم العربي.

مؤلف ومغني وملحن هذه الأغاني فنان، سوري المولد من أصول جزائرية هو الفنان طارق العربي طرقان، الذي يعتبر مؤسسا لمدرسة موسيقية جديدة في مجال أغنية الطفل بالعالم العربي، مدرسة تعتمد على إعلاء المستوى في الكلمات والألحان.