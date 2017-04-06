صباح العربية: هل حليمة بولند هي "الحرمة" التي هاجمتها هيفاء حسين؟

يبدو أن الفنانة البحرينية هيفاء حسين لم تعد تتحمل بعض تصرفات زميلاتها الفنانات التي اعتبرتها مسيئة لعادات وتقاليد المجتمع الخليجي.

ومن خلال حساباتها على تويتر وانستقرام حذرت جمهورها من تأثيرهم السيئ، وطالبت الإعلام بوقف هذه المهزلة، وبشن حملات لتنظيف الساحة الفنية والإعلامية منهن، بحسب قولها.

فمن تقصد بهذه الحملة؟ مهيرة عبد العزيز وعمر النشوان يحاوران الممثلة البحرينية هيفاء حسين من المنامة.