ما تحتاج معرفته عن الرئيس الفرنسي المفاجأة

في غضون أشهر فقط، تحول ايمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد السابق، والشاب البالغ من العمر 39 عاما، الى قائد أكبر حراك سياسي في فرنسا، حراك اطلق عليه اسم "ان مارش" او "الى الامام"، وبات من المرجح ان يقوده الى كرسي الرئاسة بقصر الاليزيه في السابع من مايو

دعم الشخصيات السياسية والاقتصادية من الوزن الثقيل، يمطر على حملة ماكرون من اليمين واليسار على حد سواء، في ظاهرة قد تكون غير مسبوقة في تاريخ فرنسا.

الاستطلاعات باتت تتوقع أن يخوض ماكرون معركة الرئاسة في الدورة الثانية من الانتخابات في مواجهة مرشحة اليمين المتطرفة مارين لوبن. يختلفان على كل شيء تقريبا، من الموقف من الاسلام واوروبا الى الاقتصاد والامن، الا انهما يمثلان معا انهيار المعادلة السياسية التقليدية في فرنسا.

واذا صحت التوقعات، ستكون الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسة الاولى في تاريخ فرنسا، التي تخاض من دون مرشح لليمين الديغولي.

من هم اذن داعمو الشاب الذي قد يصبح اصغر رئيس في فرنسا؟

لا شك ان دعم قائد الوسط فرانسوا بايرو شكل منعطفا سمح لماكرون بان يصبح في مقدمة السباق

كما انضم الى حملة ماكرون عشرات السياسيين من مختلف المشارب بينهم 11 وزيرا سابقا، من الشيوعي روبير هو الى وزير الدفاع الاشتراكي النافذ جان ايف لودريان الى وزير الخارجية اليميني السابق فيليب دوست بلازي. وتؤكد اوساط سياسية ان عشرات السياسيين الاخرين يدعمونه دون ان يعلنوا ذلك

الاعلام بدوره مهادن لماكرون بشكل عام، على عكس الانتقادات الحادة والتي لا تتوقف لمرشح اليمين المتعثر فرانسوا فيون وللوبن

أيضا أوساط المال والأعمال يبدو أنها تثق بهذا الرجل الذي عمل في مصرف روثتشايلد الاستثماري في السابق

لكن الحليف الرئيسي لماكرون هو الحظ على الأرجح، مع انقسام اليسار وتعثر حملة المرشح اليميني الاوفر حظا سابقا، فرانسوا فيون بسبب فضيحة الوظائف الوهمية.