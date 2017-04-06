مشاهير فرنسا يدعمون من؟

نجوم فرنسا مسيسون في العموم، ويستفيد المرشحون من دعم قوي من نجوم انضموا الى حملاتهم.

كانتاحدى اجمل نساء العالم، في ستينات القرن الماضي. بريجيت باردو اليوم، المعروفة بمنظمتها للدفاع عن حقوق الحيوانات، من اشرس داعمي مارين لوبن، وغالبا ما تعبر عن مواقف مناهضة للمهاجرين

فرانسوا فيون يستفيد من دعم الفلكية اليزابيث تيسييه ونجمة الحركة المناهضة لزواج المثليين فريجيد بارجو

الممثلة الشهير جولييت بينوش من الداعمين بقوة لمرشح اليسار بونوا هامون

اما ماكرون فاصدقاؤه النجوم كثر، ابرزهم منظمة مسابقة ملكة جمال فرنسا مدام دو فونتاي والمغنية فرانسواز هاردي.

