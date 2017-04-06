هل يقوم ترمب بعمل عسكري في سوريا ردا على هجوم إدلب السام؟

نقل مسؤول بالإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترمب أخبر أعضاء في الكونغرس أنه يدرس الخيار العسكري في سوريا رداً على الهجوم الكيمياوي في إدلب



وقالت وسائل إعلام أميركية إن ترمب لم يقرر تماماً المضي قدماً في الخيار العسكري الا انه يناقش الإجراءات المحتملة مع وزير الدفاع جيمس ماتيس .. تصريحات ترمب تتماشي مع اخرى لمسؤول اميركي اليوم بانه العمل العسكري في سوريا ليس مستبعدا

