تعليق الدكتور أحمد عجاج حول الضربات الأميركية على سوريا

قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف مواقع لنظام الأسد يعد الأول من نوعه رغم أن نظام الأسد استخدم الكيمياوي سابقا في عهد سلفه باراك أوباما الذي عجز حينها عن الوفاء بتعهداته بمحاسبة نظام الأسد في أسرع رد فعل من نوعه. قرر الرئيس الأميركي ضرب النظام السوري بستين صاروخا.

جريمة خان شيخون الكيمياوي هزت العالم. فجاء الرد الأميركي غير المسبوق أكثر من ست سنوات سجلت فيها سوريا أبشع جرائم العصر، قابلها صمت إدارة الرئيس أوباما. وقبل أن يتم الرئيس ترمب أول مئة يوم من رئاسته، أثبت التزامه بخطاب حملته الانتخابية بعدم السكوت أمام جرائم النظام السوري.

سياسة ترمب تبدو أكثر صرامة من سلفه أوباما ففي أغسطس ألفين وثلاثة عشر استهدف مدنيو سوريا بأكثر الهجمات بشاعة .. آلاف قتلوا وأصيبوا بقصف كيمياوي استهدف ريف دمشق

حينها عجز الرئيس أوباما الذي لطالما حذر من استخدام الأسلحة السامة واعتبرها خطا أحمر عن توجيه ضربات لنظام الأسد بعد طلبه من الكونغرس التصويت على قرار يتيح ذلك وهو ما لم يلجأ إليه الرئيس ترمب.

