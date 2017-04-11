إيران .. الجهاز المكلف بالرقابة على الرواتب الفلكية "مرتش"

في الوقت الذي تستعد فيه ايران للانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي من المقرر إجراؤها في 19 مايو المقبل ...

اتهم النائب الاصلاحي محمود صادقي خلال جلسة برلمانية .. المسؤولين القضائيين بالانتهاكات الجسيمة للقانون ... من خلال حصولهم على ملايين الدولارات رشى على شكل مكافآت ..

ووفقا للتقرير القضائي, تم دفع رشى على شكل مكافآت للجهاز المكلف بمراقبة الرواتب بما يزيد عن عشرة أضعاف المرتبات الفلكية

الجهاز المكلف بمحاربة ظاهرة الرواتب الفلكية دفع ما يزيد على 88 مليون دولار أمريكي

واعتمد صادقي في اتهاماته على تقرير قضائي حول المخالفات الخطيرة للقانون .. خاصة تلك المؤسسات التي تدعي أنها تحارب المرتبات الخيالية لموظفي الدولة

التقرير الذي قام النائبُ الايراني بنشره على حسابه الخاص على تويتر يتهم العاملين في جهاز القضاء بالحصول على مكافآت

تزيد بعشرة أضعاف عن المرتبات الفلكية التي تدفع لهم ..مضيفا أنه تم دفع حوالي 88 مليون دولار كمكافآت لمسؤولي القضاء ..

ويذكر أن صادقي كان قد اعتقل سابقا العام الماضي بعد أن طالب رئيس السلطة القضائية المحسوبُ على المحافظين صادق لاريجاني

بإجابات بخصوص مزاعم غير مؤكدة بإمتلاكه 63ثلاثة وستين حسابا مصرفيا شخصيا تحتوي على مبالغ ضخمة من المال ...

في الجلسة البرلمانية التي عقدت مؤخرا .. اتهم صادقي .. لاريجاني وإدارتَه

بعدم مكافحة الفساد المستشري في القطاع العام خاصة فساد مديري الادارات الحكومية الذين يتلقون رواتبَ باهظة ..

وتعتبر هذه الاتهامات بغير الجديدة إذ اتهمت الحكومات الايرانية المتعاقبة بالفساد وتبذير المال العام لمصالح شخصية أو طائفية ..