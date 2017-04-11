صباح العربية: ابن رئيس لبناني أسبق يدخل السياسة عبر تويتر

سامي الجميل، نائب لبناني شاب برز اسمه مؤخرا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفه السياسية، ليصبح شخصية محببة خاصة لدى فئة الشباب اللبناني.

الزميلة جيلان التقت سامي الجميل ابن الرئيس الأسبق أمين الجميل، بهدف إلقاء الضوء على هذه الشخصية، ووجهت له الأسئلة التي طرحت على منصات التواصل الاجتماعي.