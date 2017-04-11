ميليشيات الحوثي تعاني من استنزاف كبير في قدراتها العسكرية

تضييق الخناق وإغلاق منافذ تهريب السلاح للانقلابيين بات أمرا محسوما لدى الحكومة الشرعية والتحالف العربي بعد نجاحهما في السيطرة على معظم الجزر المهمة على البحر الاحمر

, مثل أرخبيل حنيش، وجزر الطير، القريبة من ميناء الحديدة، إضافة إلى الحصار العسكري الكامل لجزيرة كمران.

دراسة جديدة أعدها مركز أبعاد رجحت أن الخيار العسكري للتحالف أصبح متاحاً أكثر من أي وقت مضى،

على ضوء الضعف الذي أصاب الميليشيات بعد استنزافها عسكرياً ومالياً طوال عامين. في حين أصبحت القوات الحكومية أكثر قوة وتنظيماً وتمتلك خبرات كبيرة في معارك السواحل.

تحرير محافظة الحديدة وفق الدراسة سيؤدي إلى وقف إيرادات ضخمة للميليشيات، كما من شأن العملية تأمين الملاحة في مضيق باب المندب,

وتوفير حماية للسفن التجارية والعسكرية التي تمر عبر البحر الأحمر.

كما ربطت الدراسة بين عملية تحرير الحديدة وتغير السياسات الأميركية بشأن اليمن، التي قد ترى في تحرير ميناء الحديدة اسهاماً في مكافحة الإرهاب,

وانطلاقة قوية لوضع حد للتدخلات الإيرانية في المنطقة.