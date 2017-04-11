واشنطن تحذر الأسد من استخدام الكيماوي مجددا

واصلت الولايات المتحدة ترميم هيبتها على الساحة الدولية, وتمسكت بنهجها المتشدد إزاء النظام السوري.

البيت الأبيض أعاد التذكير بأن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجازة شنّ هجمات إضافية، إذا سجل أي استخدام جديد للأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إنه اذا قصف النظام طفلا بالغاز أو اُسقطت براميل متفجرة على ابرياء،

فان الأسد سيرى ردّ فعل هذا الرئيس. حسب قول سبايسر