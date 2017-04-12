الفيلبين: مقتل قيادي بجماعة "أبو سياف" الإرهابية

أعلن الجيش الفيلبيني عن مقتل قيادي بجماعة "أبو سياف" الإرهابية بعد تبادل لإطلاق النار بجزيرة بوهول السياحية أمس الثلاثاء.

وأكد قائد أركان الجيش الفلبيني، أن معمر العسقلي المعروف باسم أبو رامي ، قتل رفقة خمسة من عناصر الجماعة الإرهابية التى عرفت باختطاف وقتل الرهائن الاجانب.

يشار إلى ان جماعة ابو سياف كانت قد اختطفت لمدة عام ونصف زميلنا بكر عطياني مدير مكتب العربية في باكستان وقتها، خلال عمله على اعداد فيلمين وثائقيين عن العمالة الفلبينية الوافدة للشرق الأوسط وعن أوضاع المسلمين في جنوب الفلبين.

