صباح العربية: إن كنت صاحب قلب ضعيف فلا تسبح هنا

خصصت إحدى الشقق الفاخرة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية لروادها حوض سباحة خارجي من زجاج، مما يعطي السباحين إطلالة مذهلة على الشارع.

ووفق ما أظهرته صور وفيديوهات فإن المسبح، المصنوعة أرضيته من الزجاج، يقع في الطابق 42 من برج ماركيت سكوير، ويرتفع 150 مترا عن سطح الأرض.

وسيعيش السابحون لحظات من الرعب، لذلك فإن حوض السباحة ليس مخصصا لأصحاب القلوب الضعيفة.