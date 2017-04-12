صباح العربية: فرقة "باند مسلم" في أندونيسيا تنشر تعاليم الإسلام بالموسيقى والغناء

فرقة "باند مسلم" مكونة من مجموعة من الشباب من أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان أندنوسيا، وتعمل على نشر القيم الإيجابية والإسلامية لأقرانهم عن طريق الموسيقى والغناء.

شبان إندونيسيون انخرطوا في عمل فني بطريقة مختلفة عن بيئتهم كوسيلة لتوصيل قيم إيجابية لأقرانهم.

فرقة بانك مسلم يقدمون مديحا نبويا في ثوب ٍ يعكس مسماهم ويخالف في مضامينه في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

الفرقة تضم مئات الأعضاء في أكبر ثلاث مدن وهي جاكرتا وسورابايا وباندونغ.

بعد الانتهاء من الحفل يتوجه أعضاء الفرقة إلى المسجد ليؤدوا فروضهم الدينية.

ويرى مؤسسو الفرقة أن أسلوب موسيقيي البانك عادة ما يرتبط بالأذهان بالسلوك المصادم للمجتمع لكنهم يقولون إنهم يرغبون في تغيير ذلك مئة وثمانين درجة.