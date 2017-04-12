صباح العربية: متى تكون "بحة الصوت" خطيرة؟

تحدث عامة بحة الصوت لأسباب طبيعية وتذهب تلقائيا لأسباب غير مقلقة، ولكن الفئة الأكثر تأثرا من بحة الصوت هم الذين تعرضوا لجلطة دماغية والتي تسبب غالبا شللا في الأوتار الصوتية.

فعندها يعاني المريض من بحة قوية في الصوت وصعوبة في البلع، وهذا يؤدي إلى عدم القدرة على حماية الرئتين والسعال الشديد، ولكن هناك تقنية حديثة تعالج المشكلة عن طريق حقن الحبل الصوتي بالفيلر وتقليل الفجوة في مجرى الهواء.

الدكتور جهاد أشقر جرّاح أنف أذن حنجرة يشرح لمهيرة عبد العزيز ومها عبد الله عن هذه التقنية الحديثة.