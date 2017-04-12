صباح العربية: موجة الغبار في السعودية تنتهي غدا

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في جدة تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في جميع مدارس جدة وخليص ورابغ والكامل.

قرار التعليق جاء بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية عن الحالة الدورية للطقس.

كما سيتم تعليق الدراسة بمدارس منطقة الجوف ومكة المكرمة والمحافظات التابعة لهما وجامعة أم القرى وفروعها بمحافظات الجموم والقنفذة والليث وأضم.

المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني تحدث لمهيرة عبد العزيز ومها عبد الله عن انحسار هذه الموجة قريبا.