صباح العربية يستعيد ذكريات الطفولة مع "المحقق كونان" و "كابتن ماجد"

في لقائنا الأسبوع الماضي تذكرنا مع الملحن والمغني طارق العربي طرقان شارات الكرتون التي كبرت معنا من جيل إلى جيل، ولكن لم نتمكن من الاستماع إلى صوت ذاك الزمن الكرتوني الجميل.

لذا تمنينا عليه الحضور مجددا إلى استوديو صباح العربية ليعيدنا إلى صوت الطفولة.

طارق العربي طارقان مؤلف وملحن وكاتب شارات كارتون وابنه ملحن ومغني الشارات أيضا محمد العربي طرقان في ضيافة مهيرة عبد العزيز ومها عبد الله يغنيان أشهر شارات الكارتون