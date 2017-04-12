مذيعتا صباح العربية ترقصان رقصة ترافولتا الشهيرة في فيلم Grease

فيلم grease الكلاسيكي الشهير والذي أطلق جون ترافولتا واوليفيا نيوتن جون، تحول إلى مسرحية غنائية جابت عددا من مسارح العالم، وتعرض حاليا في دبي

بمشاركة عشرات الفنانين البريطانيين، لتعيد الجمهور إلى أجواء الثمانينات بأنغامها وموضة ملابسها والشعر وغيرها.

خلود عارف حضرت العرض، كما استضاف البرنامج مع مهيرة عبد العزيز ومها عبد الله أعضاء المسرحية وتعلما منهما أشهر الرقصات.