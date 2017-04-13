بوادر إضراب عام بمنطقة الوسلاتية في محافظة القيروان في تونس

بوادر إضراب عام بمنطقة الوسلاتية في محافظة القيروان بعد غلق الاهالي جميع المؤسسات العامة عدا المستشفى المحلي الى جانب قطع الطريق الرابطة بين القيروان وسليانة...

يأتي ذلك على خلفية حال من الاحتقان قادت الى مسيرة سلمية تطالب بالتنمية وتوفير فرص العمل..

في تطاوين لا يبدو الوضع افضل حالا بعد إضراب عام شل الانشطة الحيوية باستثناء المخابز والصيدليات والمستشفى المحلي على وقع دعوات الى توفير وظائف..

لكن الروح ما لبثت ان عادت الى شرايين المحافظة بعد لقاء جمع رئيس الحكومة بالرئيس المدير العام لشركة وينستار البترولية العاملة في صحراء تطاوين..

وتم الاتفاق على دمج العمال المسرحين من الشركة في شركة البيئة والغراسات وتمكين كل عامل منهم قضى اقل من 5 سنوات عمل في الشركة من منحة تقدر بـ 25 ألف دينار ومنحة تقدر بـ 30 الف دينار لكل عامل قضى اكثر من 5 سنوات.

تظاهرات هنا وهناك يرى مراقبون أنها قد تقود الى حراك اجتماعي اوسع يشمل مدنا عدة في البلاد تتخوف العديد من الاطراف من ان يتحول الى فوضى لا يستفيد منها الا الارهاب والتهريب ومن يقف خلفهما

