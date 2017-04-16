تفاصيل المخطط الإيراني قبل عاصفة الحزم

أجاب اللواء أحمد عسيري في لقاء "مع تركي الدخيل" عن أسباب قيام عاصفة الحزم، فقال: "لم نكن بحاجة لأن ننتظر إلى أن تصبح اليمن قاعدة صاروخية أخرى تهدد أمن وسلامة السعودية، كما خطط الإيرانيون لذلك، لكي يحولوا اليمن إلى قاعدة عسكرية، ينطلقون منها إلى مهاجمة المملكة. بحيث تصبح منطقة الحدود "منطقة غير مستقرة، تتسلل عبرها المليشات إلى داخل السعودية".

وأضاف "لو حكمت إيران اليمن، فإن قدرة الدفاع الجوي السعودي ستكون مشتتة بين جبهتين، جبهة شرقية وجبهة جنوبية".