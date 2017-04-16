تفاعلكم : محمد بن سلمان يرفض الحواجز

خلالَ حضورِ ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الحفلَ الختامي لمِهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي أقيم في منطقة الرياض، انتشر فيديو للأمير محمد ظهر فيه وهو يُبعد أحدَ حراسِه بعد أن منع مواطنا من السلام عليه..

المشهد الذي تم توثيقه دفع الناس لبدء هاشتاق "محمد بن سلمان يرفض الحواجز" وصل الى قائمة الأكثر تداولا على تويتر، أشاد فيه الناس بموقف الأمير محمد بن سلمان الذي أعاد للأذهان موقف مشابه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قبل سنوات، ظهر فيه مستاءا من طريقة تعامل احد أفراد حرسه مع مواطنين رغبوا في السلام عليه

