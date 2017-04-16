لماذا طال زمن الحرب في اليمن؟

تعليق اللواء أحمد عسيري في برنامج "مع تركي الدخيل":

"الحديث عن نصر عسكري، هو عدم فهم لواقع العملية في اليمن، حيث أن هنالك قوات تحالف تساعد الحكومة الشرعية، ولذا فإن البحث عن نصر هو (أمر) غير موجود"، مضيفا "نحن نبحث عن تحقيق ثلاثة أهداف: أولا، الحفاظ على الدولة اليمنية. ثانيا، تقليل الأخطار على المواطنين اليمنيين. ثالثا، حماية الحدود السعودية، وهي أهداف تحقق جزء كبير منها". مؤكدا على أنه وفي الوقت الحالي، فإن الحكومة الشرعية موجودة في عدن، والحياة في وضعها الطبيعي، وهذه الحالة انتقلت إلى كثير من المحافظات، والحكومة الشرعية تسيطر على نحو 85% من الأراضي اليمنية".