إجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط الكنائس المصرية

رغم مشاعر الحزن حاول بهاء وزوجته الاحتفال بعيد القيامة حيث نزلا قاصدين المتنزهات بحثا عن بعض السرور والبهجة لطفليهما.

العيد الذي صادف بعد تفجيرين آثمين استهدف كنيستين في طنطا والإسكندرية لم يمنع المسيحين من الصلاة في الكنائس أو الخروج مع أسرهم.

تشديدات أمنية غير مسبوقة شهدتها شوارع مصر وكنائسها رغم إلغاء الاحتفالات .

وكان البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس قداس عيد القيامة بحضور رسمي وشعبي مؤكدا أن مصر ستظل آمنة بشعبها وجيشها وشرطتها.

فيما أكد الشارع المصري ان مثل هذه الأفعال لن تنجح في زرع الفتنة بين المصرين.

يتمنى الجميع ان تأتي الأعياد والمناسبات المقبلة دون تفجير او عمل ارهابي يعكر فرح المصريين بأعيادهم