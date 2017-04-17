القوات العراقية تنهي عمليات السيل الجارف للقضاء على جيوب داعش في الطارمية شمال بغداد

شهد قضاء الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد أكبر حملة أمنية لملاحقة جيوب تنظيم داعش وخلاياه النائمة حملت أسم السيل الجارف

وبعد ثمانية أيام من عمليات التمشيط أعلنت قيادة عمليات بغداد أنتهاء الحملة بنجاح دون وقوع اي خسائر في جانبها

شارك في الحملة العسكرية قوات مشتركة تمثلت بالجيش والشرطة الاتحادية والمحلية وساهمت فيها ايضا عشائر المنطقة

واسفرت العملية عن مصادرة المئات من الأسلحة والقنابل التي كان يخزنها تنظيم داعش في مزارع المنطقة وقتل انتحاريين حاولا استهداف القوات الأمنية ؟

الطارمية هي أحد اهم مناطق حزام بغداد الشمالية ، وهي منطقة زراعية ، كان التنظيم يحاول استغلالها لشن هجمات على بغداد وفتح جبهات جديدة بعد معركة الموصل.