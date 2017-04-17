تفاعلكم: قاتل يبث جريمتـَه على فيسبوك

فيديو صادم، وثق جريمة قتل .. حيث قام الأميركي المشتبه به ستيف ستيفنس بقتل مسنٍ في بثٍ مباشر على فيسبوك.

شرطة ُكليفلاند بولاية أوهايو الأميركية نشرت صورا للمتهم ودعتهُ إلى تسليم نفسِه.

فيسبوك بدورها أدانت الجريمة التي وصفتها بالبشعة .

هذا الخبرُ لم يقتصر على النطاق الاميركي، حيث انتشر الفيديو عالميا وحظي باهتمام واسع عربيا ايضا عبر هاشتاق "كليفلاند" الذي وصل الى قائمة الاعلى تداولا في السعودية.

