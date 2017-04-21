أسباب عدم اهتمام الفرنسيين العرب والمسلمين في الانتخابات؟

عرب ومسلمو فرنسا ورغم ثقلهم في الانتخابات الرئاسية الا انهم يصرون على التعامل معها بنوع من اللا مبالاة ما والسبب الانقسام الحاد داخل هذه الجالية كون الانتخابات عبر التاريخ لم تقدم لهم شيئا

المختلف في هذه الانتخابات انه اذا صعد التيار اليميني المتطرف فيسكون لذلك انعكاسات كبيرة عليهم

