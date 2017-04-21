كيف فقدت إيمان نصف وزنها

مقابلة مع د. شريف حتحوت أستاذ الجراحة العامة والمناظير ورئيس وحدة جراحات السمنة المفرطة في كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، حول فقدان الفتاة المصرية ايمان عبدالعاطي لنصف وزنها في مستشفى سيفي الهندي في مومباي حيث تتلقى العلاج،

وبث المستشفى فيديوهات على حساب على "يوتيوب" باسم أنقذوا إيمان ظهرت فيه #المصرية لأول مرة على كرسي متحرك في غرفتها مع أخصائيين وحالتها الصحية مطمئنة وتتحدث مع الأطباء.