فقرة حول العالم:

عليك بقشور البيض

أشار خبراء الى أن القيمة الغذائية لقشور البيض ستجعلك تفكراً ملياً قبل التخلص منها في المرة القادمة. فبالاضافةلاستخامها كسماد طبيعي للنباتات تحتوي قشرة بيضة واحدة على ما يقرب من 2 غرام من الكالسيوم إذ يمكن تناولها بعد غليها للتخلص من البكتيريا و خبزها في الفرن ومن ثم طحن القشور لتتحول إلى مسحوق لخلطه مع وصفات الطعام .

هل يمكن أن تلعب بلياردو بهذه العصى؟

سجل لاعب بلياردو فرنسي أسمه في سجل غينيس للأرقام القياسية بعدما صنع أطول عصا بلياردو في العالم، لممارسة لعبته المفضلة في إحدى مسابقات البلياردو الدولية في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، وبلغ طولها خمسة أمتار ونصف المتر مثبتا مقدرته على لعب البلياردو بمهارة فائقة باستخدام هذه العصا الفريدة من نوعها على الرغم من أن وزن العصا الكبير كان عائقا أمامه في بداية الأمر.

النرويج وحرارة القرن المقبل

يتوقع العلماء أن ترتفع الحرارة في منطقة لابي في النرويج سبع درجات خلال القرن المقبل، وهو تغير قد تكون له انعكاسات سلبية كبيرة على حيوانات الرنة وجماعات السكان الأصليين الذين يعتاشون على تربيتها.