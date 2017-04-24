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التوليب في سياتل

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عودة الروح إلى اللعب في الموصل
أصبح من حق الأطفال العراقيين المقيمين في شرق نهر دجلة بمدينة الموصل شراء كل ما يرغبون فيه من لعب سواء كانت على شكل عرائس أو دببة أو غيرها بعد أن تمكن الجيش العراقي من طرد داعش من المنطقة.
التنظيم المتشدد كان يحظر أي لعبة لها وجه أو عيون لثلاث سنوات إبان سيطرته على المنطقة

ليبية تتحدى كمال الأجسام
تسافر بطلة كمال الأجسام الليبية فتحية العمامي إلى روسيا البيضاء قريبا لتصبح أول امرأة ليبية تشارك في بطولة عالمية لكمال الأجسام.على الرغم من ان ليبيا لا تضم صالات مخصصة لتدريب النساء في رياضة كمال الأجسام

التوليب في سياتل
على بعد 70 ميلا شمال سياتل في الولايات المتحددة الاميريكة تغطى حقول الزهور من الزنبق الهولندي والنرجس مناطق شاسعة في منظر خلاب تجذب ما يقرب من مليون سائح خلال شهر أبريل.
ووفقا لدراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية واشنطن، فإن المنطقة تمثل ما يقرب من 75٪ من الإنتاج التجاري الأمريكي من الزهور المقطوفة.

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