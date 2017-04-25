صباح العربية: استخدام جوالك قبل النوم يعادل شرب قهوة اسبريسو!

إدمان النظر على شاشات الهواتف الذكية من شأنه أن يزيد من الأضرار التي تصيب العين، إضافة إلى الإصابة بالصداع والأرق.

وقد حذر المختصون من أن التعرض لإضاءة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، والحواسيب اللوحية، إضافة إلى الشاشات المسطحة، يمكن أن يؤدي إلى ضرر على المدى الطويل.

الدكتور صالح أحمد المصعبي استشاري طب وجراحة العيون يتحدث عن تأثير شاشة الحاسب والهاتف على أعيننا مع مهيرة عبد العزيز وعمر النشوان.