صباح العربية: راتب الزوجة .. لمن؟

الخلافات المالية بين الزوجين تؤدي إلى عدم الاستقرار في الحياة الزوجية، خصوصا إذا كانت المرأة عاملة.

فبحسب الكثيرين فإن مشاركة المرأة زوجها مسؤولية البيت تكون بالتراضي والاتفاق المسبق حول مدخولها أو مالها الخاص، وليس بالإكراه أو بمطالبة الزوجات العاملات بضرورة الاسهام في نفقات البيت.

هل على الزوجة أن تشارك بمالها الخاص أم يمكنها الاحتفاظ به لنفسها؟ وهل للزوج الحق في اقتسام الراتب مع زوجته كما يعتقد البعض؟

الاستشاري الأسري خالد سندي يجيب عن كل تلك الأسئلة مع مهيرة عبد العزيز وعمر النشوان.