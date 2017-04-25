صباح العربية: كيف تأكل أيس كريم بلا تأنيب ضمير؟

محببة على قلب الكبار كما الصغار، ويكثر تناولها في الصيف ومواسم الحر، إنها المثلجات أو الآيس كريم.

تختلف أنواعها وطعماتها وتختلف معها نسب الدسم والسعرات في كل من أصنافها،

فمنها ما هو ممزوج بالحليب والقشطة ومنها ما صنع من الفواكه أو اللبن.

حسن آل علي صاحب محل متخصص في صناعة الآيس كريم يستعرض الأنواع واخصائية التغذية ميرنا صباغ تتحدث عن السعرات الحرارية فيه مع مهيرة عبد العزيز وعمر النشوان.