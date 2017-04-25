صباح العربية: ما سبب انقطاع الكهرباء في دبي مول؟

نجح الفريق الفني التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في إصلاح الانقطاع في التيار الكهربائي، الذي حدث في دبي مول، الليلة الماضية، بسبب عملية نقل كابل جهد عالٍ من المحطة التابعة للمول.

وقد حدث الانقطاع بعد عملية النقل بسبب خروج خط عن الخدمة، وقد عمل الفريق الفني التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي على إصلاحه وإرجاع الخدمة بالكامل، خلال ساعتين، مع العلم أن إمدادات الكهرباء والمياه في المنطقة لم تتأثر بذلك.