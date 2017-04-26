أرقام أممية مفزعة: طفل يمني يموت كل عشر دقائق

أعلن البنك الدولي عن تخصيص أكثر من ثمانمئة مليون دولار لدعم الأسر الأشد فقرا في اليمن, وقطعات الصحة والزراعة والأمن الغذئي وذلك خلال إجتماع عقد في واشنطن بين مسوؤلين من الحكومة اليمنية والبنك الدولي.

ويتزامن اعلان البنك مع تخصيص السعودية مئة وخمسين مليون دولار لصالح جهود الاغاثة في اليمن

بالاضافة الى مئة مليون دولار قدمتها كل من الامارات والكويت في مؤتمر للمانحين عقد في جنيف اليوم

