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طبيب ايمان عبدالعاطي يفند اتهامات شقيقتها

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رد الطبيب الهندي المعالج للمصرية ايمان عبدالعاطي التي قالت إن الفريق الطبي يمارس الخداع وان حالة شقيقتها الصحية في خطر.
الطبيب الهندي المشرف على حالة ايمان قال إن مدى التقدم في علاج ايمان سيتضح بعد نتيجة صورة الاشعة المقطعية ..
رد الطبيب الهندي المعالج للمصرية ايمان عبدالعاطي التي قالت إن الفريق الطبي يمارس الخداع وان حالة شقيقتها الصحية في خطر.
الطبيب الهندي المشرف على حالة ايمان قال إن مدى التقدم في علاج ايمان سيتضح بعد نتيجة صورة الاشعة المقطعية ..

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