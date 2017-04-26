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مهجرون من حي الوعر: تجار الطرق سلبوا أموالنا للسماح لنا بالعبور

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وصلت الدفعة السادسة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص، إلى غرب جرابلس، وتتكون الدفعة الجديدة من ثلاثمئة وستين عائلة.

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