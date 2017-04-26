مهجرون من حي الوعر: تجار الطرق سلبوا أموالنا للسماح لنا بالعبور آخر تحديث: الخميس 30 رجب 1438 هـ - 27 أبريل 2017 KSA 23:13 - GMT 20:13 تارخ النشر: الأربعاء 29 رجب 1438 هـ - 26 أبريل 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مهجرون من حي الوعر: تجار الطرق سلبوا أموالنا للسماح لنا بالعبور PDF اطبع حجم الخط وصلت الدفعة السادسة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص، إلى غرب جرابلس، وتتكون الدفعة الجديدة من ثلاثمئة وستين عائلة.