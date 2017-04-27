

سيارتك قد تجلب لك أزمة قلبية

قال علماء بريطانيون إن الجسيمات الدقيقة التي يتم استنشاقها كتلك المنبعثة من أدخنة المركبات، يمكن أن تجد طريقها إلى الرئتين ثم إلى الدم، حيث تزيد مخاطر الأزمات القلبية ،الباحثون أجرو تجارب استخدموا فيها جسيمات من الذهب فائقة الدقة وغير ضارة، وتمكنو من تتبع كيفية استنشاق هذه الجسيمات، وانتقالها إلى الرئتين ومن ثم إلى الدم.

السلطعون يتحدى الخنازير

يتعرض " خليج الخنازير " في كوبا للغزو من قبل آلاف من السلطعون في كل عام، بعد أول هطول للأمطار في الربيع ،إذ تخرج حيوانات سلطعون البحر سيراً على الأقدام لعدة أيام من الغابات المجاورة إلى الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة لتضع بيوضها في البحر،جاذبتا الكثير من السياح للمنطقة.

ألوان لا تشهادها إلا من نافذة الفضاء

في منظرا خلاب شكلت الأزهار البرية الصفراء في ولاية كاليفورنيا لوحة فنية طبيعية ،بعد شتاء رطب في جنوب الولاية أدت لظروف مثالية لزهر البرية، وأظهرت صور من الفضاء اللون الأصفر طاغيا على بعض المناطق .